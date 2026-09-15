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Робот-доставщик попал в аварию в Москве

Робот-доставщик попал в аварию в Москве

Робот-доставщик протаранил припаркованный автомобиль в Москве. Причина ДТП устанавливается. Как сообщает телеграм-канал «112», робот съехал с бордюра и врезался в автомобиль, припаркованный вдоль тротуара.

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