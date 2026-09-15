Робот-доставщик попал в аварию в Москве

Робот-доставщик протаранил припаркованный автомобиль в Москве. Причина ДТП устанавливается. Как сообщает телеграм-канал «112», робот съехал с бордюра и врезался в автомобиль, припаркованный вдоль тротуара.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ч Андрей Перла: «Ве...
- Зеленский продолж...
- В Грузии назначен...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым