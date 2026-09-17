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Таджикистан рассматривает выход из МУС

Таджикистан рассматривает выход из МУС

Власти Таджикистана рассматривают вопрос выхода из Международного уголовного суда (МУС). Об этом 17 сентября сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента (Палата представителей) республики.

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