В Минстрое рассказали о проработке вопроса отдельной льготной ипотеки на ИЖС

На текущий день вопрос отдельной льготной ипотеки на ИЖС прорабатывается, а ее основные параметры могут быть представлены правительству до конца года, рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, чьи слова приводит «Прайм».
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