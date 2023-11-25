В Минстрое рассказали о проработке вопроса отдельной льготной ипотеки на ИЖС

На текущий день вопрос отдельной льготной ипотеки на ИЖС прорабатывается, а ее основные параметры могут быть представлены правительству до конца года, рассказал министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, чьи слова приводит «Прайм».