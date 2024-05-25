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Военное обозрение

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На Тайваня организуют учения, на которых моделируется нанесение ракетного удара по Центральному парку Тайбэя

На Тайваня организуют учения, на которых моделируется нанесение ракетного удара по Центральному парку Тайбэя

Какой смысл НОАК бить ракетами по Центральному парку, конечно, никто из авторов сценария учений не говорит.

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