Hyundai Ioniq 5 наконец получил важную функцию, которой ему не хватало

В рамках перехода в новый модельный год Hyundai улучшила Ioniq 5 сразу по нескольким пунктам. Во-первых, электрокар только сейчас обзавелся тем, что есть даже у самого дешевого универсала Lada Granta — задним стеклоочистителем.
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