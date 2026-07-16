САША ЛЕПАЕВ

у Иранских чиновников нет на западе детей и недвижимости. и по этому они свободно позволяют на террор отвечать как и должно быть. это у нас у чиновников все там и сами имеют гражданство западное. так на кого они работают не трудно догадаться. вот по этому война идет пятый год. и если они переизберутся то она еще долго не кончится. будет до последнего Русского. разве вы это еще не поняли что она затягивается специально. люди погибают при этом олигархи и прочая зараза наживается на этом. разве было бы при современном оружии ядерную державу превратить в полигон. Пятый год одни и те же речи а отвечаем только если Украина совершит нападение или убьют мирных граждан. пиар а не война.