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Спички - не игрушка

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ВС РФ ночью нанесли очередной групповой удар по военным целя в Киеве и Одессе

ВС РФ ночью нанесли очередной групповой удар по военным целя в Киеве и Одессе

Ночью 16 июля ВС РФ нанесли групповые удары по военным объектам Украины. Целями стали предприятия оборонной промышленности в столице этой страны, а также портовая инфраструктура в Одесской области.

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Комментарии
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Александр
Как там в Иране?Война остановилась?
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1 м.
САША ЛЕПАЕВ
у Иранских чиновников нет на западе детей и недвижимости. и по этому они свободно позволяют на террор отвечать как и должно быть. это у нас у чиновников все там и сами имеют гражданство западное. так на кого они работают не трудно догадаться. вот по этому война идет пятый год. и если они переизберутся то она еще долго не кончится. будет до последнего Русского. разве вы это еще не поняли что она затягивается специально. люди погибают при этом олигархи и прочая зараза наживается на этом. разве было бы при современном оружии ядерную державу превратить в полигон. Пятый год одни и те же речи а отвечаем только если Украина совершит нападение или убьют мирных граждан. пиар а не война.
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1 м.
Лариса Эрязова
Пора уже пришла расхреначить усраину
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4 н.