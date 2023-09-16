Игорь Николаев переведен в реанимацию после обширного инфаркта: музыкальный мир в ожидании новостей Елена ГалицкаяВчера, 15 сентября 2023 года, музыкальный мир был потрясен новостью о переводе известного композитора Игоря Николаева в реанимацию.