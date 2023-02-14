Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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СМИ узнали о планах ряда стран ЕС выступить против новых антироссийских санкций

СМИ узнали о планах ряда стран ЕС выступить против новых антироссийских санкций

Bloomberg: ряд стран ЕС выступили против введения новых санкций в отношении российских банков и «атома»Ряд стран Европейского союза (ЕС) выступили против предложения Еврокомиссии (ЕК) внести в санкционной список еще несколько российских банков.

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