СМИ узнали о планах ряда стран ЕС выступить против новых антироссийских санкций

Bloomberg: ряд стран ЕС выступили против введения новых санкций в отношении российских банков и «атома»Ряд стран Европейского союза (ЕС) выступили против предложения Еврокомиссии (ЕК) внести в санкционной список еще несколько российских банков.
Bloomberg: ряд стран ЕС выступили против введения новых санкций в отношении российских банков и «атома»Ряд стран Европейского союза (ЕС) выступили против предложения Еврокомиссии (ЕК) внести в санкционной список еще несколько российских банков.
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