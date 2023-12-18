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Отец Фьюри: «Лагерь Тайсона в упадке. Это цирк. Я беспокоюсь, что он может проиграть Усику»

«Я никогда не говорил, что мой сын находится на спаде, потому что это не так. Когда вы смотрите на меня, забудьте о слове «кликбейт».

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