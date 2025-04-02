Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Не гневи Бога 2 апреля на Фотинью Колодезницу: что можно и нельзя, иные праздники, молитва

Не гневи Бога 2 апреля на Фотинью Колодезницу: что можно и нельзя, иные праздники, молитва

Икона мц. Фотина самаряныня/azbuka.ru, Колодец/pixabay.com На Руси в этот день принято было пить колодезную воду и окроплять ею жилище, домашних животных и землю, чтобы здоровье и благополучие сопровождало в течение всего года.

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