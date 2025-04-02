Не гневи Бога 2 апреля на Фотинью Колодезницу: что можно и нельзя, иные праздники, молитва

Икона мц. Фотина самаряныня/azbuka.ru, Колодец/pixabay.com На Руси в этот день принято было пить колодезную воду и окроплять ею жилище, домашних животных и землю, чтобы здоровье и благополучие сопровождало в течение всего года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии