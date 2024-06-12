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Петербургский дневник

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Сергей Боярский: День России – это праздник свободы, гражданского согласия, основанного на законе и справедливости

Сергей Боярский: День России – это праздник свободы, гражданского согласия, основанного на законе и справедливости

Он пожелал петербуржцам и всем россиянам крепкого здоровья, благополучия и счастья Руководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский поздравил петербуржцев с Днем России.

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