Сергей Боярский: День России – это праздник свободы, гражданского согласия, основанного на законе и справедливости

Он пожелал петербуржцам и всем россиянам крепкого здоровья, благополучия и счастья Руководитель регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Сергей Боярский поздравил петербуржцев с Днем России.
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