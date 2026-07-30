Новых F-16 не дождаться: Болгария в поисках запчастей для истребителей МиГ-29 В течение 2025 года Болгария получила все 8 заказанных ею истребителей F-16 Block 70, приоб.
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Новых F-16 не дождаться: Болгария в поисках запчастей для истребителей МиГ-29 В течение 2025 года Болгария получила все 8 заказанных ею истребителей F-16 Block 70, приоб.
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