В СССР люди разных народов не боялись шутить друг над другом. Сейчас боятся

Любопытно, однакоПолитикаВ СССР люди разных народов не боялись шутить друг над другом. Сейчас боятся РОСГОД – Россия. Годы. Дни. - Валико, восемь было, один баран куда делся? - А себя ты посчитал? - Нет.Вернуться к статье206НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергейСейчас для русских Путин ввел статью "Экстремизм"...засадят не за что..АлександрБред,а не статья.Если в компании был хоть один не русский,старались не травить анекдотов,затрагивающих национальность присутствующего.Зайцев Виктор Зайцев ВикторПохоже не в тех компаниях вы бывали. И потом...Анекдоты то ведь разные были. Одно время я служил с начальником политотдела, евреем. Так он даже собирал анекдоты про свою нацию, а пропагандист армянин про своих. И шутки бывают разные по оттенку. Тут важно соблюдать несколько правил: по теме, к месту и по смыслу. Можно ведь и без анекдотов унизить и человека, и его нацию. Так что...Есть дружеский шарж, а есть злобная карикатура. Всё зависит от уровня воспитания как рассказчика, так и слушателей. Удачи!АлександрЯ служил срочную на флоте.На крейсере было более тысячи человек экипажа,полный интернационал.И с анекдотами обращались осторожно.Дабы не навредить.А в целом с вами согласен.Главное к месту.Владислав ВладиславСмотря как шутить. Один мирза чего-то там уже все берега перешел. Хорошо, что ему въезд в Россию запретили.Зайцев Виктор Зайцев ВикторМне, родившемуся в СССР, пусть в чём-то и обездоленного (я про Указ Хрущёва от 1955 года №58 говорю) советско-казахскому баварцу, грустно смотреть на всё это. И пацанов жаль, которые сегодня искренне в общем-то клянут и советское время, и русских, хотя их то за ЧТО проклинать? Ленин- полукровка русская. Троцкий(Бронштейн) был чистейшем евреем. Сталин -грузином...Больше половины ЦК КПСС перед уничтожением СССР-украинцы. А крайние оказались-русские. И при этом в Россию сегодня ломятся просто те же приЕбалты, грузины, украинцы, таджики и прочие азиаты...Про молдован уже не говорю А всё ведь объясняется просто-ТОТАЛЬНАЯ БЕЗГРАМОТНОСТЬ. Не умею ни мыслить, ни анализировать. И это при просто ШИКАРНЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ сегодня? Мы по библиотекам в своё время "гоняли" , да ещё не каждый учебник, документ тебе могли выдать. А сегодня...Открыл Википедию и "пожалте бриться". Нет там тоже дерьма и лжи хватает. Но на то тебе и голова дана, что бы ДУМАТЬ, раскладывать по полочкам", отделят зерна от плевел. Правда для этого надо РАБОТАТЬ. Куда как легче, обкурившись, обколовшись, найти виноватого и "перевести стрелки на него"! Мне херово, потому как ОН в этом виноват. И желательно что бы этот "он" был русским! Мне всё это напоминает стаю шавок, которые объединившись лают на медведя. Напомнить КТО это в моём лице говорит...либерально-демократичные обожатели евро-англосаксонских ценностей вы наши?!ВиталийСтарый анекдот, советский. Кавказ. На трассе стоит ГАИшник. Останавливает машину, подставляет водителю бумажный свёрнутый кулёк и говорит: Дыхни. Водитель положил в него 3 рубля. Мент посмотрел на денежку и говорит: Дыхни ещё раз. Водитель подумал и положил ещё 1 рубль. Мент: Ты что, чахоточный? Дыхни, как первый раз. Конечно, рассказ должен быть с акцентом. Вот так и жили, дружили, можно сказать. Анектоды были про все кавказские народы, также про евреев и хохлов. Все дружно смеялись, потому что не было в тексте злобы. Сейчас же или перед выборами, или народ дичает, но постоянно идёт попытка разжигания межнациональных страстей во всех текстах. Ситуации в основном надуманные, но градус в атмосфере повышается. Бунт народный пытаются организовать? Нехорошая затея. Уверен, что это действуют пробуждающиеся агенты по инструкциям заграницы. Пресекать надо в зародыше и карать жёстко, как антигосударственный мятеж. Загорится легко, потушить трудно.ЭМИЛЬ ВАТМПоговорим о тех возможностях, не хотел об этом говорить, ну, чтож, вы вынудили, итак, возможности, в 1981 году я окончил техникум, после получения диплома, в техникум явились вербовщики с разных предприятий для приглашения новых сотрудников, молодых специалистов, ко мне подошёл один такой, и предложил, расхвалив своё предприятие,которое, кстати, находилось не далеко от моего дома, я естественно согласился, обрадовался, что получу интересную работу, после чего он записал мои фамилию и инициалы, но минут через десять, он опять подошёл ко мне, извинился, и сказал, что, наверное, ничего не получится, по скольку, как он объяснил, у них "трудно с кадрами", что означает это выражение, и как оно переводится с совкового языка на русский язык, наверное объяснять не надо, а сейчас представьте состояние девятнадцатилетнего парня, которому указали, что его права, как гражданина этой страны, ну мягко выражаясь, не совсем такие, как у остальных, нет, без работы я не остался, по распределению меня взяли в другую кантору, туда, куда можно, потом я окончил вечерний институт, но с подобными плевками со стороны государства где "все абсолютно равны", я сталкивался и после этого, повторюсь, это то, что касается возможностей, сейчас этого нет, сейчас при устройстве на работу не смотрят в пятый пункт паспорта, а смотрят только в резюме, в диплом, и в трудовую книжку, вот такие шуточки над другими народами, увы, не очень смешные шутки, я так думаюЭМИЛЬ ВАТМСССР - это маразматики у власти и бедность, как норма жизни. СССР - это лицемерие. При показном антизападничестве поездка за границу - это поощрение, а вещь из-за границы - небывалая удача. СССР - это одинаковость во всём. В одежде, в еде, в песнях, в мыслях. СССР - это дефицит и отсутствие всякого прогресса. СССР - это коммунальные квартиры, где одна кухня и один коридор на всех. Где слово сосед приобретает особый смысл. СССР - это запрет на выезд за границу, это тюрьма за валютные операции, это запрет на любую политическую деятельность вне рамок компартии. СССР - это запрет на частное предпринимательство. Запрет на частную собственность, как таковую. У человека нет и не должно быть ничего личного, своего. Человек принадлежит общественному, а не себе. СССР - это всепроникающая цензура и никакой свободы мнения и распространения информации. СССР - это постоянно враньё, серость и забитость. СССР - это пионерские линейки, комсомольские собрания, общественное порицание и осуждение. Унижение перед всеми, размывание и уничижение всякой индивидуальности. СССР - это повсеместный блат и вымогательства. СССР - это навязывание милитаризма и имперского сознания с самого раннего детства. СССР - это уравниловка. СССР - это отсутствие предметов личной гигиены. СССР - это убожество быта. СССР - это страх, чувство бессмысленности и абсурдности происходящего. СССР - это неуважение к личности. В школе, в институте, на работе - все официально домогаются до личного пространства человека. И это считается нормой. СССР - это пропаганда из каждого утюга, очереди и пустые прилавки. СССР - это постоянный страх перед войной. СССР - это пункт в анкетах "ставит личные интересы выше общественных". СССР - это подозрение ко всем кто выделяется. СССР - это невозможность читать, смотреть и слушать, что хочешь. СССР - это очередь за колбасой, где люди теряли сознание. СССР - это отношение к человеку, как к расходному материалу. СССР - это графа национальность. СССР - это беспросветность завтрашнего дня, имитация жизни, как таковой. Это жизнедеятельность. СССР - это ненависть к уму и любовь к станку. СССР - это въедливый антисемитизм спускаемый сверху, доходящий до последней коммунальной кухни. СССР - это унизительное отсутствие выбора во всём. СССР - это лизоблюдство и трепет перед начальником. Пресмыкание перед силой. СССР - это когда цель оправдывает средства. СССР - это противоположность свободы, как таковой. Отсутствие свободы передвижения, свободы совести, свободы мнения, свободы мысли. И постоянные декларации, собрания, парады, пламенные речи, шествия, планы, доски почёта, доски позора - огромные ширмы, прикрывающие истинную картину вещей. И ложь, ложь, ложь, ложь, ложь. И Главное, суть. СССР - это не автоматы с газировкой, а ГУЛАГ и 4 миллиона доносов. Человеконенавистнический режим, которому сегодня ставят памятники. я работаю инженером, и моё желание жить в свободной стране, и быть в ней не совковым быдлом, которое должно отстаивать в километровых очередях за элементарными вещами, и смотреть как шикарно живут завслад, дюректормагазин, тувуровед, барыги и спекулянты, и сросшиеся с ними властные дяди, которым они отстёгивают от своих спекулятивных барышей за крышевание, а быть гражданином, а не холопом, ждущим бесплатной халявы, холопом, который для выезда за границу должен пройти унизительную коммиссию из трёх долбоёбов, который валюты при выезде за границу получает сколько положено, столько, чтобы хватило на чашечку кофе и десяток шариковых ручек для презентов, холопом, который прибыв за границу, если отпустят, должен ходить только группой в цать человек в сопровождении кгбешника, холопом, который должен лизать жопу властям за “самую лучшую и самую справедливую”, идеологию, а если не нравится, то ты враг и диссидент, и даже твоим друзьям с тобой лучше не здороваться, увы, этот лохотрон, как и любая финансовая пирамида, призывающая терпеть временные трудности, ради грядущего торжества коммунизма, должен был когданибудь рухнуть, что и произошло, ну, как я пошутил??БагираУ совкодрочеров дар речи пропал. Они думают что есть только их зомбированная правда, и причем их большинство. А тут как оглоблей по, и без того безмозглой головенке, шарахнули..michail kosЭва как пердачёк-то взорвался знатно. Брызги по всему тырнету.Александр АнтипинТакого идиотского и глупейшего комента я ещё не видел за последние 30 лет.ААлексейЮмор был другого качества, неоскорбительный, мягкий я бы сказал интеллигентный, а не то, что допускают нынешние "юмористы". Не знаю как вам, но меня от игры Зе на фортепиано тошнит.ЭМИЛЬ ВАТМ"Юмор был другого качества, неоскорбительный.", ___________________________________________________________________ , Конечно, "мягкий", "неоскорбительный", например, чурка, или, скажем, жидовская морда, да, я помнюААлексейЭто было за глаза, а не в лоб.ЭМИЛЬ ВАТМВО ВСЁМ МИРЕ БЫЛО ТОЛЬКО ДВЕ СТРАНЫ, ГДЕ В ПАСПОРТЕ УКАЗЫВАЛАСЬ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ : ЭТО СССР И ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ, СРАЗУ ХОЧУ ОГОВОРИТЬСЯ, ГРАФА НЭШЕНЕЛЕТИ ЕСТЬ В ЛЮБОМ ПАСПОРТЕ, НО В ДРУГИХ ПАСПОРТАХ ЭТА ГРАФА ОЗНАЧАЕТ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, ГРАЖДАНСТВО ДАННОЙ СТРАНЫ : ГРАЖДАНИН АНГЛИИ, ГРАЖДАНИН ФРАНЦИИ, ГРАЖДАНИН ИТАЛИИ, И ТОГДАЛЕЕ, И ТОЛЬКО В ПАСПОРТЕ ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ И В ПАСПОРТЕ СССР ЭТА ГРАФА ОЗНАЧАЛА ЭТНИЧЕСКУЮ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ, ОБЪЯСНЮ ЗА ЧЕМ ЭТО НУЖНО БЫЛО В ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ : ДЛЯ ОТПРАВКИ В ЛАГЕРЯ И УНИЧТОЖЕНИЯ НЕУГОДНЫХ ГИТЛЕРУ РАС, СВАЛИВ НА НИХ ВСЕ БЕДЫ, ОБЪЯСНЮ ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО БЫЛО В СССР : ЧТОБЫ УНИЧТОЖАТЬ, ИЛИ ОТПРАВЛЯТЬ В ЛАГЕРЯ, НЕУГОДНЫЕ НАРОДЫ, ОБЪЯВЛЕННЫЕ СТАЛИНЫМ ВРАГАМИ : КРЫМСКИХ ТАТАР, КАРАЧАЕВЦЕВ, ЧЕРКЕСОВ, КАЛМЫКОВ, НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ, ТУРКОВ МЕСХЕТИНЦЕВ, МНОГИХ ЕВРЕЕВ, ЧЕЧЕНЦЕВ, И МНОГИХ ДРУГИХ, А ПОСЛЕ ВОЙНЫ, В СССР ПРИ ПРИЁМЕ НА РАБОТУ, СМОТРЕТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ В ДИПЛОМ И НЕ В ТРУДОВУЮ КНИЖКУ, А В ПЯТЫЙ ПУНКТ СОВЕТСКОГО ПАСПОРТА, И ВЕЖЛИВО ИЗВИНЯТЬСЯ, ОБЪЯСНЯЯ ТРУДНОСТЬЮ С КАДРАМИ, ВСПОМНИТЕ, ИЛИ ПРОЧИТАЙТЕ ПРО ДЕЛО ВРАЧЕЙ, ПРО РАССТРЕЛ ЕВРЕЙСКОГО АТИФАШИСТСКОГО КОМИТЕТА, СОЗДАННОГО СТАЛИНЫМ, А ЭТО, КСТАТИ, БОЕВЫЕ ОФИЦЕРЫ, СЫГРАВШИЕ ОГРОМНУЮ РОЛЬ В ПОБЕДЕ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, И УБИЙСТВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЭТОГО КОМИТЕТА, НАРОДНОГО АРТИСТА СССР СОЛОМОНА МЕХОЭЛСА, ПОИНТЕРЕСУЙТЕСЬ ПРО ПИСЬМО ТВОРЧЕСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ, ТОЛЬКО СТАЛИН МОГ ОРГАНИЗОВАТЬ ТАКУЮ МЕРЗОСТЬ, ДА, У ЕГО, СТАЛИНА, ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ ХВАТИЛО УМА В ОТЛИЧИЕ ОТ ГИТЛЕРА, НЕ РЕЗАТЬ КУР, НЕСУЩИХ ЗОЛОТЫЕ ЯЙЦА, НО ЭТО ВОВСЕ НЕ ОБЕЛЯЕТ ЭТИХ ВЫРОДКОВ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА, ТАКЖЕ ХОЧУ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ПАРТИЯ ГИТЛЕРА НАЗАВАЛАСЬ НАЦИОНАЛ-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ, НУ ТОЕСТЬ, ОН ТАКЖЕ КАК И ИЛЬИЧ ПОНИМАЛ, ЧТО ОПОРА НА РАБОЧИХ ЭТО БЕСПРОИГРЫШНЫЙ ВАРИАНТ, ТАК, ЧТО В СЕСЕРИИ ЮМОР НА ЭТУ ТЕМУ БЫЛ ВЕСМА СПЕЦИФИЧЕСКИЙ, Я БЫ СКАЗАЛВладимир EвтушенкоСтатья полный бред. Шутили, если не было в компании представителя той национальности, о какой шутили. Да и не шутки это были, а издевательство. А то" шутник" мог и зубов не досчитаться.Владимир EвтушенкоУ пиндодрочеров, типа кошки драной или подонка ватмана дар речи пропал. Они думают что есть только их зомбированная правда, и причем их большинство. А тут как оглоблей по, и без того безмозглой головенке, шарахнули..AIAlex ImenВремена наступили нешуточные.Борис Шумилов)) https://www.youtube.com/watch?v=8wRL9d8Q8xMКомментировать
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