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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Мальчика, спасшего свою мать от мигранта-насильника, посадили в СИЗО, ему светит до 15 лет

Мальчика, спасшего свою мать от мигранта-насильника, посадили в СИЗО, ему светит до 15 лет

# Чернильница   Уровень дикости в историях от Русской общины зашкаливает с каждым месяцем и с каждым месяцем все труднее верить в реальность происходящего.

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Комментарии
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G
Garry
автор какой то мутный, он  что то пиздит или чего то  недоговаривает.....15 лет за нанесение телесных повреждений средней тяжести.....
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1 час.
Вячеслав Денисов
Потому, что в Питер заправляет покровитель жуликов и воров, а заодно и мигрантов (благодаря которым можно воровать) некто беглов. А в правоохренителях уже засели представители понаехавших, опять же с благословления купленного с потрохами уже упомянутого местного князька.
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1 час.
Валерий Козьменко
И этого гандона Беглова, крышует Путин,он его благодарит за то что в Питере всё отлично, какие вопросы могут быть,город кипит от возмущения, Матвиенко за чурок, куда деваться нам русским? остаётся одевать маски и убивать чурок
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52 мин.

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