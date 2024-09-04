# Чернильница Уровень дикости в историях от Русской общины зашкаливает с каждым месяцем и с каждым месяцем все труднее верить в реальность происходящего.
Мальчика, спасшего свою мать от мигранта-насильника, посадили в СИЗО, ему светит до 15 лет
Комментарии
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G
Garry
автор какой то мутный, он что то пиздит или чего то недоговаривает.....15 лет за нанесение телесных повреждений средней тяжести.....
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1 час.
Вячеслав Денисов
Потому, что в Питер заправляет покровитель жуликов и воров, а заодно и мигрантов (благодаря которым можно воровать) некто беглов. А в правоохренителях уже засели представители понаехавших, опять же с благословления купленного с потрохами уже упомянутого местного князька.
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1 час.
Валерий Козьменко
И этого гандона Беглова, крышует Путин,он его благодарит за то что в Питере всё отлично, какие вопросы могут быть,город кипит от возмущения, Матвиенко за чурок, куда деваться нам русским? остаётся одевать маски и убивать чурок
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52 мин.
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