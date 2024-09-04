Мальчика, спасшего свою мать от мигранта-насильника, посадили в СИЗО, ему светит до 15 лет

G Garry автор какой то мутный, он что то пиздит или чего то недоговаривает.....15 лет за нанесение телесных повреждений средней тяжести.....

Вячеслав Денисов Потому, что в Питер заправляет покровитель жуликов и воров, а заодно и мигрантов (благодаря которым можно воровать) некто беглов. А в правоохренителях уже засели представители понаехавших, опять же с благословления купленного с потрохами уже упомянутого местного князька.