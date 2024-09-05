В России создали проект бюджетной космической группировки из 384 пикоспутников.

Выпускники Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана (МГТУ) придумали, как обеспечить надежную и устойчивую передачу сигнала на всей территории нашей страны, включая труднодоступные районы.
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