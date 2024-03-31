Вера Базарова: «Галлямов неплохо работает с медиа, возможно, в будущем будет подаваться куда-то в политику»

«MVP сезона для меня – это Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Знаю, что у них после Олимпиады, как у многих спортсменов, был спад, который они преодолели и выиграли в этом сезоне все старты с прокатами, близкими к идеальным.
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