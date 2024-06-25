Вторник, 2️⃣5️⃣ июня, 2024 год 🎉 Праздники 🎉 ⛵️ День моряка 🤝 День дружбы и единения славян 📉 День работников статистики в России 🗓 Памятные даты 🗓 🔹 1762 год — Российский император Пётр III уравнял в правах православную и лютеранскую церкви 🔹 1783 год — Открытие состава воды 🔹 1794 год — Екатерина II запретила продажу в России французских товаров 🔹 1844 год — Начата добыча золота в Забайкалье 🔹 1927 год — в СССР запатентован прибор для записи звука на кинопленку 🔹 1957 год — Изобретена игрушка «летающая тарелка» 🔹 1966 год — Запуск первого советского метеоспутника "Космос-122" 🔹 1970 год — В СССР установлен первый памятник Иосифу Сталину после 1961 года — бюст на его могиле у Кремлевской стены на Красной площади.