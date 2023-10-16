Курс рубля остается главной темой российского инвестора

Пятница, 13 октября, на российском рынке завершилась ростом ключевых индикаторов. По итогам дня индекс МосБиржи прибавил 0,56%, до 3 192,33 пункта, индекс РТС укрепился на 0,75% и составил 1 034,11 пункта.
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