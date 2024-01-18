Динамика ввода новых проектов жилищного строительства по Севастополю за 2023 год: не так всё просто

Строительство жилья в Севастополе занимает ведущее место в социально-экономической политике города, так как это главный показатель развития региона в экономическом аспекте с целью повышения уровня жизни людей.
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