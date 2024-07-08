Стал известен социально-демографический портрет туристов, приезжающих в Новосибирскую область

Социальный портрет туристов из Новосибирской области получился достаточно четким. Средний возраст гостей региона - от 18 до 44 лет, они не состоят в браке и не имеют детей, но все имеют высшее образование и работу.
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