В праздник Петра и Павла соблюдают некоторые запреты: можно ли работать в этот день? Марина ОнегинаЕжегодно 12 июля в православной церкви отмечается значимый религиозный праздник — День апостолов Петра и Павла, с которым завершается первый летний пост.