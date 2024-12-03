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Юрист Хаминский: мошенники используют опасный QR-код для кражи денег у россиян

Юрист Хаминский: мошенники используют опасный QR-код для кражи денег у россиян

Мошенники могут звонить гражданам с угрозами о наличии якобы незадекларированных доходов. Они могут использовать запугивание, угрожая мнимой конфискацией денежных средств в пользу государства, и отправлять жертвам опасный QR-код для перевода денег на специальный счет.

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