Медведев заявил о полной несостоятельности МУС

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье под названием «Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством», которая была опубликована в первом за 2025 год номере журнала «Правоведение» СПбГУ, заявил о полной несостоятельности Международного уголовного суда (МУС).
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