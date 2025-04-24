Медведев заявил о полной несостоятельности МУС

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев в своей статье под названием «Утраченные иллюзии, или Как Международный уголовный суд стал юридическим ничтожеством», которая была опубликована в первом за 2025 год номере журнала «Правоведение» СПбГУ, заявил о полной несостоятельности Международного уголовного суда (МУС).