Уничтожение Содома и Гоморры началось с какого-то взрыва в 20 мегатонн

Анализ остатков древних городов Содома и Гоморры заставил археологов предположить, что их разрушение произошло в результате мощного взрыва, который произошел сверху и имел силу около 20 мегатонн, эквивалентным энергии атомной бомбы.
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