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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Морозов о новых аренах: «В Нижнем Новгороде откроется «Volga Арена», строятся стадионы ЦСКА и «Спартака». Больше проектов мы не получали»

Президент КХЛ Алексей Морозов рассказал про планы на строительство новых арен.  «Все, что мы знаем, что в Нижнем Новгороде откроется «Volga Арена».

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