«А где разруха?»: немец рассказал, от чего потерял дар речи в России

Инженер из Баварии Мартин побывал в России и буквально потерял дар речи от некоторых вещей, рассказал его друг Филипп, ведущий блог в Дзене «Из Германии да в Россию» По его словам, приятель ждал, когда начнется мрак, однако увидел ухоженные города и улыбчивых людей.