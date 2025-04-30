«А где разруха?»: немец рассказал, от чего потерял дар речи в России

Инженер из Баварии Мартин побывал в России и буквально потерял дар речи от некоторых вещей, рассказал его друг Филипп, ведущий блог в Дзене «Из Германии да в Россию» По его словам, приятель ждал, когда начнется мрак, однако увидел ухоженные города и улыбчивых людей.
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