Глава МИД КНР Ван И: законные права Китая на развитие постоянно подавляются

Права Китая на развитие постоянно пытаются подавить, а реализация его интересов сталкивается с вызовами, заявил 25 апреля министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине.
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