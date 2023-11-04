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Виралайф

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19-летний гигант разрывает НБА

19-летний гигант разрывает НБА

Виктор Вембаньяма был выбран «Сан-Антонио Спёрс» под первым пиком на драфте НБА в этом году. Французский центровой не просто очередной перспективный новичок, его называют лучшим талантом со времен Леброна Джеймса (а он приходил в лигу аж 20 лет назад!).

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