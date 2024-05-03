Студент из Нижнего Тагила придумал, как собирать спутники прямо в космосе

Фото: Московский авиационный институт (МАИ), отдел по связям с общественностьюКлим Предеин из Нижнего Тагила является ярким примером студента,который активно участвует в разработке инновационных технологий ипрограммного обеспечения.
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