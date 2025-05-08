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Всё о женщинах

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Врач Ткачева: существует два способа замедлить процессы старения

Врач Ткачева: существует два способа замедлить процессы старения

Одним из ключевых процессов, способных замедлить старение, является аутофагия — естественное клеточное «очищение».

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Комментарии
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Леонид Руси
Но первым делом надо прекратить пить кофе. Это не вредно, это смертельно вредно. Потом нужно смазоть йодом ступни, если у кого есть борозда на шее. А потом нужно насыщать организм кальцием. 4 таблетки на ночь. ну и витамины А, Е, Д, и группа В
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10 час.
М
ММ
Очень быстро Ваш кальций осядет на внутренних стенках сосудов и получите тромб и инсульт!
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5 час.
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