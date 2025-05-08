Врач Ткачева: существует два способа замедлить процессы старения

Леонид Руси

Но первым делом надо прекратить пить кофе. Это не вредно, это смертельно вредно. Потом нужно смазоть йодом ступни, если у кого есть борозда на шее. А потом нужно насыщать организм кальцием. 4 таблетки на ночь. ну и витамины А, Е, Д, и группа В