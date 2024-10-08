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В Роспотребнадзоре заявили, что инфекции в мире приобретают новый потенциал распространения

В Роспотребнадзоре заявили, что инфекции в мире приобретают новый потенциал распространения

Как сообщает Рен-ТВ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, выступая в Иркутске на межгосударственной научно-практической конференции государств – участников СНГ "Актуальные вопросы санитарной охраны территории и снижения рисков распространения чумы и других опасных инфекционных болезней", рассказала о тревожной ситуации с распространением новых инфекций в мире .

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