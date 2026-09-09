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Новая модель OpenAI решила одну из семи задач тысячелетия, которую не могли доказать 90 лет

Новая модель OpenAI решила одну из семи задач тысячелетия, которую не могли доказать 90 лет

Около 10 тысяч AI-агентов работали над проблемой Навье — Стокса, обменявшись почти 3 млн сообщений и потратив 130 млрд токенов OpenAI заявила, что ее новая модель вместе с примерно 10 тысячами автономных ИИ-агентов смогла за 88 часов найти решение знаменитой проблемы существования и гладкости решений уравнений Навье — Стокса.

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