Новая модель OpenAI решила одну из семи задач тысячелетия, которую не могли доказать 90 лет

Около 10 тысяч AI-агентов работали над проблемой Навье — Стокса, обменявшись почти 3 млн сообщений и потратив 130 млрд токенов OpenAI заявила, что ее новая модель вместе с примерно 10 тысячами автономных ИИ-агентов смогла за 88 часов найти решение знаменитой проблемы существования и гладкости решений уравнений Навье — Стокса.
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