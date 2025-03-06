Мощный пожар полыхал ночью в Карелии

Бывшая конюшня сгорела в КемиФото: freepik.com / Ilovehz Сегодня ночью в 3 часа 36 минут на пульт Единой службы спасения-01 города Кемь поступило сообщение о том, что в микрорайоне Гайжево горит одноэтажное деревянное неэксплуатируемое строение.