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В Севастополе нейтрализовали 15 БПЛА, после падения дрона загорелся лес

В Севастополе нейтрализовали 15 БПЛА, после падения дрона загорелся лес

Средства ПВО и мобильные огневые группы нейтрализовали 15 беспилотников над Севастополем. В результате падения одного из сбитых БПЛА произошло возгорание в лесу.

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