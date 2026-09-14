Сенатор США Митч Макконнелл вернулся к работе после болезни

После трех месяцев восстановления, сенатор США Митч Макконнелл, ранее госпитализированный в июне из-за падения, снова работает.
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