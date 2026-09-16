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Почему нельзя есть дыню с медом и с чем еще не стоит сочетать этот продукт

Почему нельзя есть дыню с медом и с чем еще не стоит сочетать этот продукт

«Пищевой эгоист» — так называют дыню нутрициологи. Почему не стоит есть эту бахчевую культуру с другими продуктами и какие сочетания для нашего желудка особенно непереносимы? Спросили у экспертов.

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