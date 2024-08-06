Артисты больших и малых: в творческие вузы вырос приток иностранных абитуриентов

Поток иностранных абитуриентов в российские творческие вузы растет. Это одна из главных тенденций завершившейся на днях приемной кампании, сообщили «Известиям» представители ведущих образовательных учреждений в области культуры.
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