Единороссы спросили Паслера о метро, воспитании детей и карьере на госслужбе

Более 500 единороссов Екатеринбурга собрались накануне вечером в ДК железнодорожников на встречу с участниками губернаторских праймериз – Денисом Паслером и мэром Алексеем Орловым, которого назначили ему в спарринг-партнеры.
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