В Бобруйске за взятки задержали директора завода.

В Бобруйске оперативники БЭП жестко задержали 57-летнего директора завода.С июля по ноябрь руководитель систематически получал взятки в виде процента от суммы заключенных договоров с коммерческой фирмой, которая поставляла сырье для выпуска продукции, сообщает МВД Беларуси.
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