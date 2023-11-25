В Бобруйске за взятки задержали директора завода.

В Бобруйске оперативники БЭП жестко задержали 57-летнего директора завода.С июля по ноябрь руководитель систематически получал взятки в виде процента от суммы заключенных договоров с коммерческой фирмой, которая поставляла сырье для выпуска продукции, сообщает МВД Беларуси.