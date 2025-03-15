Александр Стояногло: "Я категорически против любого вмешательства в выборы"

Я категорически против любого вмешательства в выборы, поскольку оно искажает волю граждан. Об этом заявил бывший генеральный прокурор, экс-кандидат на пост президента Молдовы, один из лидеров политического блока "Альтернатива" Александр Стояногло, передает Noi.