Глава пресс-службы Кремля: Границы «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности вооружений ВСУ

Границы будущей "санитарной зоны" или "санитарного кордона" на Украине будут проходить в зависимости от того, вооружениями какой дальности будет располагать украинская армия и от которых будет необходимо обезопасить российских граждан.
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