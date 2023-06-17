Военное обозрение

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Глава пресс-службы Кремля: Границы «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности вооружений ВСУ

Глава пресс-службы Кремля: Границы «санитарной зоны» на Украине будут зависеть от дальности вооружений ВСУ

Границы будущей "санитарной зоны" или "санитарного кордона" на Украине будут проходить в зависимости от того, вооружениями какой дальности будет располагать украинская армия и от которых будет необходимо обезопасить российских граждан.

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