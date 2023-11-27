Суд обязал землевладельца в Тверской области возместить причиненный землям сельхозназначения вред

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям выявлен факт порчи земель сельскохозяйственного назначения 27 декабря 2021 года в ходе внеплановой выездной проверки в Осташковском городском округе Тверской области.
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