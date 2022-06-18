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Франция и Турция предложили "соперничающие" планы по вывозу зерна из Украины

Франция и Турция предложили "соперничающие" планы по вывозу зерна из Украины

Франция и Турция предложили "соперничающие" планы по вывозу зерна из Украины, пишет The Guardian. По данным издания, Турция продвигает вариант безопасных маршрутов из трех украинских портов, даже несмотря на то, что порты не были разминированы.

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