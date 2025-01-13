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Володин: введённые санкции против России сработали в плюс

Володин: введённые санкции против России сработали в плюс

Россия достигла серьёзных успехов в развитии экономики, при этом введённые против страны санкции сработали в плюс, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, ссылаясь на книгу французского историка, политолога и демографа Эммануэля Тодда «Поражение Запада».

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