В Архангельской области состоится очередной фестиваль «Дорога на Русский Север»

Масштабное событие пройдет в Вельске с 31 июля по 2 августа и соберет путешественников на колесах Главная цель фестиваля — развитие автотуризма в регионе и продвижение одноименного туристического маршрута, проходящего по федеральной трассе М-8 «Холмогоры» от Вельска до областного центра.