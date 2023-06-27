Военное обозрение

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Клуб рассерженных патриотов: острые углы кооперации патриотических сил

Клуб рассерженных патриотов: острые углы кооперации патриотических сил

За организацией КРП (Клуба рассерженных патриотов) я наблюдаю с момента их публичного обозначения, и даже за некоторое время до него у меня складывалось ощущение, что недолго святу месту быть пустому.

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