Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Руслан Курбанов рассказал об охоте ВСУ за его танком после получения звания Героя

Руслан Курбанов рассказал об охоте ВСУ за его танком после получения звания Героя

Начальник штаба танкового батальной 40-й отдельной бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, Герой России капитан Руслан Курбанов вернулся на передовую после тяжелого ранения и сегодня со своими бойцами и продолжает выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении специальной военной операции, передавая свой боевой опыт молодым.

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