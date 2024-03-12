Иран готов обсудить восстановление ядерной сделки при желании ЕС

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани озвучил готовность страны к обсуждению восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при интересе со стороны стран Европейского союза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии