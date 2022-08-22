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Лидеры западных стран призвали обеспечить безопасность Запорожской АЭС

Лидеры западных стран призвали обеспечить безопасность Запорожской АЭС, пишут Известия. В ходе телефонного разговора Джо Байден, Эммануэль Макрон, Борис Джонсон и Олаф Шольц обсудили необходимость избегать военных действий у атомной электростанции.

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