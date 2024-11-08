Ледник «Судного дня» оправдывает название: Земле предрекли катастрофу из-за жутких изменений Евгения КомароваИсследования, посвящённые леднику Твейтс, известному также как «Ледник Судного дня», привлекли внимание к вопросам геоинженерии как возможного решения проблемы изменения климата.
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